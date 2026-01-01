Министерството на външните работи на България (МВнР) изпрати официална дипломатическа нота до Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични пунктове по време на протестните действия на гръцките фермери.

В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.

"Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще", посочват още от външното ни министерство.