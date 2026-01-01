621 младежи на 18-годишна възраст от България получават възможност за безплатно пътуване с влак из цяла Европа. Те са част от повече от 40 хиляди млади европейци, които участват в инициативата на Европейската комисия DiscoverEU.

Есенният кръг за кандидатстване беше отворен за младежи, родени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2007 г. от държави членки на ЕС и от асоциирани към „Еразъм+“ държави. Участваха 246 782 кандидати.

Младежите ще имат възможност да пътуват безплатно до 30 дни в периода 1 март 2026 г. – 31 май 2027 г. Освен картата за пътуване, участниците ще получат и карта за отстъпка, която предлага намаления за културни дейности, настаняване, местен транспорт и храна.

DiscoverEU е част от програмата „Еразъм+“ и насърчава младежката мобилност, екологосъобразните пътувания, културния обмен и европейското единство. От 2018 г. насам над 1,9 милиона млади хора са кандидатствали за 431 931 карти за пътуване. DiscoverEU ще допринесе и за „Културния компас за Европа“ чрез популяризиране на културните маршрути DiscoverEU — европейски дестинации, подбрани за любителите на киното, модата, храната и изобразителното изкуство.