38-годишен шофьор се заби в дърво в опит да избегне проверка в Долни Дъбник, съобщиха от полицията.

На 12 март на булевард "България" е подаден звуков и светлинен сигнал. Водачът не спира и ускорява движението си.

Шофьор с положителна проба за алкохол се опита да избяга от проверка пеша

Последван е от автопатрула с влючен звуков и светлинен сигнал. На кръстовището между улиците "Г. С. Раковски" и улица "Генерал Владимир Стойчев", шофьорът е изгубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно и се е блъснал в дърво.

Отказал е да бъде изпробван с техническо средство, както и да предостави кръвни проби за медицинско изследване. Задържан е и по случая се води разследване.