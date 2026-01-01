Спипаха крадена кола в центъра на Перник, съобщиха от полицията.

На 12 март е подаден сигнал от 47-годишен мъж, че от ул. „Ю. Гагарин“ е откраднат автомобила му. Автомобилът е обявен за издирване и са предприети оперативно-издирвателни действия. Около 17:30 часа е получен сигнал, че колата се намира в централната част на града.

Колаъта е иззета за назначаване на съответните експертизи. При друг случай - установен е автомобил, обявен за издирване чрез Шенгенската информационна система.

Сигнал за издирван автомобил е подаден на 11 март от служители на Шесто РУ при СДВР. По техни данни автомобилът е обявен за издирване на 1 март 2023 г. от властите в Германия.

Получена е информация, че най-вероятно колата се намира в пернишкия кв. „Бела вода“. Служители на Първо РУ реагирали незабавно и открили автомобила в гаражна клетка, собственост на 56-годишна жена.

По данни на жената тя е закупила автомобила от автоборса в столицата и го е регистрирала през 2023 г. Колата е иззета, а работата по изясняване на случая продължава.