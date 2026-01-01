Белгийските власти обмислят отговора на получени по-рано тази седмица молби от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства за военна помощ, съобщиха местни медии. Отбелязва се, че премиерът Барт де Вевер и министърът на отбраната Тео Франкен са съгласни да окажат подкрепа, но две от петте партии в управляващата коалиция са против, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Очаква се правителството да обсъди въпроса в следващите дни, като по думите на външния министър Максим Прево става дума за "чисто отбранителна помощ", а не за включване във военните действия в региона след началото на ударите на САЩ и Израел по Иран и последвалия отговор от Техеран.

Ако има с какво да помогнем, трябва да го обсъдим, ние също бихме се радвали на помощ в подобен случай, каза Де Вевер. По неговите думи средствата, които Белгия би предоставила, ще служат само за защита на цивилните.

Преди седмица Франкен не отхвърли възможността Белгия да се включи в бойните действия срещу Иран, но скоро след това заяви, че "участие в тези операции няма да има".