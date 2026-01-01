Народната певица Янка Рупкина е приета по спешност в болница в тежко състояние.

За това съобщи певицата и автор на песни Илка Александрова във Facebook профила си.

"Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки. Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си", пише Александрова.

Коя е Янка Рупкина

Янка Анастасова Рупкина е една от най-изявените български народни певици и емблематичен изпълнител на песенния фолклор от Странджанския край. Тя печели световна известност със своя изключителен глас и с дългогодишната си работа като част от вокално трио „Българка“, чрез което българското народно пеене достига до международната сцена.

Родена е през август 1937 г. През 1954 г. завършва средното си образование в техникум за медицински сестри в Бургас. Любовта ѝ към народната песен се проявява още в детските години, когато започва да пее фолклорни песни. На 22-годишна възраст печели първа награда на събора-надпяване в село Граматиково. Успехът ѝ отваря пътя към София, където се явява на конкурс за Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио и го печели. От 1960 г. в продължение на три десетилетия е солистка на ансамбъла.

В кариерата си Янка Рупкина прави множество записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в „Балкантон“ и участва в редица музикални филми на Българската национална телевизия. В много от записите ѝ могат да се открият варианти за съвременна интерпретация на традиционното фолклорно наследство. Освен с трио „Българка“, тя реализира и модерни фолклорни проекти с трио „Спешен случай“, с композитора Димитър Пенев и с кавалджията Теодосий Спасов.

За изключителното си вокално майсторство певицата получава редица престижни отличия. Сред тях са първа награда от радиотелевизионния конкурс в Нови Сад през 1961 г., първа награда на международния фолклорен фестивал в Картаген, Тунис, през 1967 г., както и награда от Международния фестивал на грамофонната плоча в Братислава през 1973 г. През 2007 г. е отличена с наградата „Нестинарка“ на Международния фолклорен фестивал в Бургас.

В края на 70-те години заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева създава трио „Българка“, с което печели световна популярност и представя българската народна музика пред публика по целия свят. Янка Рупкина също така издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край за БНР и „Балкантон“. През 2005 г. излиза албумът ѝ „Керанка“, посветен на майка ѝ и реализиран в сътрудничество с холандския композитор Робърт Елмар. В творческата си биография има и редица успешни дуети с Калинка Вълчева, Йовчо Караиванов и Добрин Коев.

През 2012 г. Янка Рупкина е удостоена с високото държавно отличие орден „Кирил и Методий“. От 2017 г. тя е и почетен гражданин на Бургас.