Иран се отказа от участие на Световното първенство по футбол в САЩ, което предстои след по-малко от 100 дни. Новината анонсира министърът на спорта Ахмад Доянмали, според когото условията за сигурност и отношенията със Съединените щати не са налице.

"Като се има предвид, че това корумпирано правителство уби нашия лидер, няма условия, при които можем да участваме на Световното първенство.“ „Две войни ни бяха наложени за осем или девет месеца и няколко хиляди наши граждани бяха убити. Следователно нямаме шанс да участваме по този начин", гласи позицията на ръководителя.

През последните дни президентът на ФИФА Джани Инфантино първо обяви, че Тръмп е гарантирал за спокойствието на Иран на американска земя, но още вчера главнокомандващият беше категоричен, че не може да гарантира спокойствието на националите.

През декември стана ясно, че Иран е в група G с Египет, Нова Зенландия и Белгия. Първият мач е насрочен за 04:00 часа българско време на 16 юни срещу островитяните.