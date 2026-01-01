Един човек загина, а двама бяха ранени при стрелба тази сутрин в кампуса на университета „Олд Доминиън“ в американския град Норфък, щата Вирджиния, съобщи Ройтерс.

Въоръженият мъж е открил огън малко преди 10:49 ч. местно време (16:49 ч. българско) в сградата „Констънт Хол“, където се помещава бизнес колежът на университета. Малко след това стрелецът е бил застрелян, съобщи началникът на университетската полиция Гарет Шелтън.

Трима души, свързани с университета, са били ранени при нападението. Двама от тях са транспортирани в болница, където единият е починал. Третият пострадал е отишъл в друга болница. По думите на Шелтън двамата ранени са в стабилно състояние. Самоличността на загиналия засега не се съобщава, докато не бъдат уведомени близките му.

След стрелбата полицията блокира улиците около университетския кампус. От ръководството на „Олд Доминиън“ съобщиха, че заплахата вече е елиминирана, но призоваха обществеността да избягва района, докато екипите на спешната помощ продължават работа на място.

Всички занятия и дейности в кампуса бяха отменени до края на деня.

Ректорът на университета Брайън Хемпхил заяви в обръщение към студентите и служителите, че университетската общност е „преживяла трагедия“, и благодари на полицията и службите за спешна помощ за бързата им реакция. Губернаторът на Вирджиния Абигейл Спанбъргър съобщи, че е разговаряла с ръководството на университета и щатът ще окаже необходимата подкрепа.

Университетът „Олд Доминиън“, основан през 1930 г., има около 24 000 студенти.