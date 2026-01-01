Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха днес, че са ударили обект на иранската ядрена програма на тринадесетия ден от началото на съвместната военна операция със САЩ срещу Ислямската република, предаде Франс прес.

"Като част от поредицата удари, нанесени през последните дни, военновъздушните сили на Израел бомбардираха комплекса "Талеган", използван от иранския режим за разработването на капацитети за производството на ядрено оръжие", гласи съобщение на ЦАХАЛ.

Обектът, споменат в съобщението на армията, е разположен в Парчин югоизточно от столицата Техеран, където Иран провежда тайни военни операции, посочва мозъчният тръст "Институт за научни изследвания и международна сигурност" ( Institute for Science and International Security), базиран в САЩ, който следи разпространението на ядрените оръжия.

"Израелската армия откри наскоро, че иранският режим е предприел мерки за възстановяването на комплекса, след като той беше поразен през октомври 2024 г.", уточнява още ЦАХАЛ.

В началото на този месец израелската армия обяви, че е ударила таен подземен комплекс на иранската ядрена програма, намиращ се в района на Техеран, където учени "са работили върху ключов елемент от програмата за разработване на ядрено оръжие".

Израел и редица западни държави твърдят, че Иран се опитва да се сдобие с ядреното оръжие, което Ислямската република отхвърля, като се застъпва за правото си да развива ядрена програма за граждански цели.

Израелски официални представители посочиха, че Техеран е удвоил усилията си за разработване на ядрено оръжие от края на 12-дневната война, която Израел започна през юни 2025 г. и по време на която САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения, сред които и комплекс за обогатяване на уран, припомня АФП.