Въздушен удар порази южните предградия на Бейрут, съобщиха ливанските държавни медии, след като Израел предупреди, че ще атакува обекти на компания, свързана с Хизбула.

Кадри от пряко излъчване на АФП показаха големи облаци дим, издигащи се над района, който е бастион на подкрепяната от Иран въоръжена групировка.

По-рано през деня израелската армия предупреди, че ще нанесе удари по клонове на „Ал-Кард ал-Хасан“ - финансова организация, свързана с Хизбула, която действа основно в районите под контрола на движението.