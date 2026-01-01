Израелската армия обяви официално, че е нанесла "целеви удар" по висши командири на ливанския клон на елитните сили "Кудс" към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде ДПА.

Силите за отбрана (ЦАХАЛ) направиха изявлението след информациите за израелски удар по хотел "Рамада" в центъра на Бейрут, при който са загинали най-малко четирима души.

Командирите са имали за задача "да извършват терористични нападения срещу Държавата Израел и нейните мирни граждани", се казва в съобщението на ЦАХАЛ в приложението "Телеграм".

"Иранският терористичен режим работи систематично сред мирното население на Иран и Ливан, като цинично експлоатира цивилните граждани като човешки щитове, за да осъществява своите терористични атаки", посочва израелската армия.

Тя не назовава мястото на поразената цел, отбелязва ДПА.

Тази сутрин сирени за въздушна тревога прозвучаха в Северен и Южен Израел, предупреждавайки за приближаващи ракети от Иран, предаде Франс прес.

Властите не съобщават за пострадали и за нанесени материални щети.

Противовъздушната отбрана на Израел реагира на поне две вълни от „ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел“ днес, гласи изявление на израелската армия.

Първоначално предупрежденията бяха задействани в голяма част от Северен Израел, включително в пристанищния град Хайфа, уточнява израелското командване на вътрешния фронт, което нареди на жителите да се изнесат към укритията.

Впоследствие беше обявена въздушна тревога в цялата южна част на страната и в части от окупирания Западен бряг, пояснява АФП.

Израелски медии съобщиха, че са били изстреляни няколко ракети и че повечето от тях са били прехванати.

Ракетни атаки отнеха живота на поне 10 души в Израел от началото на войната срещу Иран на 28 февруари, припомня АФП.