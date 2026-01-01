Март е перфектният момент за малко бягство от студа, където пътниците могат да заменят палтата със слънчеви очила и да планират уикенд бягство към дестинации с температури около 20°C. Авиокомпанията Wizz air представи своите топ 3 маршрута от България – идеални за слънчево зимно бягство през март и април, с повече слънце, нови култури и вдъхновяващи преживявания. Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията.

Ларнака



За всички, които търсят витамин D през студените месеци, Кипър предлага мек средиземноморски климат, слънчеви плажове и възможност за изследване на древни забележителности, далеч от минусовите температури. Ларнака съчетава морски чар с богата история, а през зимата туристическият поток е по-спокоен, което дава възможност за спокойна разходка по крайбрежната алея Финикудес и обиколка на средновековния Замък на Ларнака. Освен това, Соленото езеро край града привлича хиляди мигриращи розови фламинго, създаващи уникална гледка, която е запазената марка на зимния сезон в Кипър.

Wizz Air предлага директни полетипет пъти седмично – в понеделник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

Малага и Гибралтар изненадват с разнообразие от култури, архитектура и природни красоти – идеална комбинация за пътешествие, изпълнено със слънце, история и морски хоризонти дори през зимата. Малага се слави с мек климат, оживеното крайбрежие и богатото културно наследство. Величествената Катедрала на Малага впечатлява със своята ренесансова архитектура, а разходката по плажа Ла Малагета носи усещане за спокойствие, особено извън активния летен сезон. Само на кратко разстояние на юг се простира и Гибралтар – малка, но изключително любопитна територия, където британската култура се среща с испанското слънце. Символът на мястото е внушителната Скала, от която при ясно време се откриват гледки към Африка.

Wizz Air предлага директни полетидва пъти седмично – в четвъртък и неделя, а от 31 март – четири пъти седмично – във вторник, четвъртък, събота и неделя.

Топлината и екзотиката през студените месеци са гарантирани в Маракеш. Със слънчев климат и неподражаема ориенталска атмосфера, в сърцето на Маракеш е площадът Джемаа ел-Фна – място, където денем се простират пазари с подправки, а вечер атмосферата се изпълва с музиканти, артисти и аромат на традиционна мароканска кухня. Над града се извисява величествената Кутубия – най-голямата джамия в Маракеш, символ на града, а старият град – медината, част от световното наследство на ЮНЕСКО, очарова с тесните си улички, традиционните риади и автентичните пазари – сукове.

Wizz Air предлага директни полети от София до Маракеш два пъти седмично – във вторник и събота.

