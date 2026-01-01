Мощен взрив разтърси днес сградата на посолството на САЩ в столицата на Норвегия - Осло, причинявайки незначителни щети, като няма пострадали, предаде Ройтерс, позовавайки се на норвежката полиция.

Експлозията отекна в комплекса на американската дипломатическа мисия в западната част на Осло около 1:00 ч. местно време (2:00 ч. бълг. вр.) и дим се издигна над него, информираха местни медии по данни на очевидци.

"Можем да кажем, че ударната вълна от взрива е била в американското посолство", каза говорителят на полицията Микаел Делмер пред норвежката обществена телевизия Ен Ер Ко (NRK), допълвайки, че експлозията е засегнала входа на консулския отдел.

„Щетите са незначителни“, заяви Делмер. „Няма да коментираме естеството на щетите, какво е експлодирало или други подобни подробности, освен факта, че е имало експлозия“, добави той, аргументирайки се, че „разследването едва започва“.

Все още не е ясно какво е било взривното устройство и кой го е задействал, обявиха от полицията на Осло.

"Полицията е в постоянен контакт с посолството и засега няма данни за ранени хора", се казва в полицейско изявление.

Шестнайсетгодишен жител на квартала, където е посолството на САЩ, който се представя пред телевизия Те Ве 2 (TV2) само като Едвард, казва, че е гледал телевизия, когато е чул експлозията.

„Майка ми и аз първоначално си помислихме, че идва от нашата къща, затова се огледахме, но след това видяхме през прозореца мигащи светлини и тълпа от полицаи“, описва той, цитиран от Франс прес.

„Имаше полицейски кучета, дронове, полицаи с автомати, а във въздуха кръжаха хеликоптери“, добавя Едвард.

От посолството и от Държавния департамент на САЩ все още не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по случая.