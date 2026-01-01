Експлозия на бомба в нощен клуб в Перу рани 33-ма души, сред които и трима непълнолетни, съобщиха днес местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Взривът е станал в ранните часове на днешния ден в нощен клуб "Дали" в северния крайбрежен град Трухильо, столица на перуанския регион Ла Либертад, се казва в изявление на местния център за извънредни ситуации.

Това е район, който напоследък е засегнат от насилие и престъпност. Засега никой не е поел отговорност за експлозията.

Най-малко петима от ранените са в тежко състояние, съобщиха местните здравни власти. Някои от тях са с ампутирани крайници и рани от шрапнели. Сред ранените са и трима непълнолетни - един 16-годишен и още двама 17-годишни младежи.

Експлозията става по-малко от месец след друг взрив в същия град, повредил 25 сгради, но разминал се без жертви и ранени, отбелязва АП.