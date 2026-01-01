Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов ще покани представители на професионалните юридически общности и гражданския сектор на консултации за изработване на критерии за номинации за ключови постове в правосъдието. Това съобщи той в публикация във Фейсбук.

Според Янкулов идеята е кандидатурите за ключови позиции в съдебната власт да бъдат предлагани на министъра от професионални и граждански организации и да се ползват с тяхната подкрепа и доверие, след което той да използва правомощията си да ги предлага на компетентните органи по избор.

Министър Янкулов ще изготви критерии за номинация на кандидати за главен прокурор

В публикацията си министърът посочва, че предложението му за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор е включено като последна точка в дневния ред на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.

По думите му министърът на правосъдието няма правомощия да сменя главния прокурор, но може да поставя въпроса пред органите, които управляват съдебната власт, и да настоява за решение на създалата се ситуация.

ВСС остави без разглеждане искането на министър Янкулов за Сарафов

Янкулов отбелязва още, че професионалните правни среди и гражданският сектор трябва да играят по-активна роля в управлението на съдебната власт и призова представители на юридическите професии, политиците и гражданските организации да заявят аргументирана позиция по темата.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да бъде определен нов временно изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор и взе решение да изпрати искането до Прокурорската колегия по компетентност. Очаква се на следващото си заседание прокурорската колегия на ВСС да разгледа предложението му за „определяне на изпълняващ функциите главен прокурор“.