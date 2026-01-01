След близо 6-часов дебат Пленумът на ВСС остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор и го изпрати на Прокурорската колегия по компетентност.

В дневния ред на заседанието имаше само една точка - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, а дебатът започна със спор дали пленумът или колегиите назначават временните ръководители, и остана съсредоточен върху това кой е компетентен по искането на Янкулов.

"Към момента България е изправена пред една доста тежка криза на правовата държава, която е породена от обстоятелството, че фактически изпълняващият функциите главен прокурор е на поста си в нарушение на закона", каза Андрей Янкулов по време на заседанието.

Той посочи, че това е и становището на множество съдебни състави от Върховния касационен съд и апелативните съдилища. Ситуация, при която съдии не признават главния прокурор, е нетърпима за правова държава, каза министърът.

"Моето убеждение е, че временно изпълняващият функциите на главен прокурор стои много по-близо като фигура до титулярния, отколкото до който и да е друг административен ръководител, именно поради обема власт и правомощията, които упражнява", каза Янкулов.

Според него прокуратурата като институция е изключително зависима от фигурата на главния прокурор и когато има проблем с него, това се отразява не само върху прокуратурата, а на цялата правосъдна система. Той припомни, че титуляр на поста не може да бъде избран от настоящия състав на ВСС поради това, че е с изтекъл мандат.

"Дори и изборът на временен ръководител би трябвало да се случи в процедура, която да е максимално близо до процедурата за титуляр на поста", каза още той.

Според него ситуацията, при която съдии не признават главния прокурор, е неприемлива. Той припомни, че при избирането на Сарафов това е било временно решение до избора на титуляр. "Ще се надявам всеки един от вас да вземе отношение към този въпрос, с което откривам дебата", призова той членовете на ВСС.

Огнян Дамянов запита дали пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе по въпроса, който е сезиран. Той припомни, че Сарафов е станал и.ф главен прокурор, след като президентът през 2023 е освободил Иван Гешев от поста. Дамянов запита търпимо ли е изпълняването на функциите да продължава с години. "Компетентна да се произнесе е прокурорската колегия", настоя той.

Атанаска Дишева заяви, че във всички случаи, когато се е подлагало на въпрос кой е компетентен да избира, тя е поддържала тезата, че компетентността е на пленума на ВСС.

"След като не можем да спазим точно процедурата, може да направим възможното да се доближим максимално до нея, взимане на решение от пленума на ВСС", обясни Дишева.

Тя припомни, че Сарафов заема поста от 2 години и 8 месеца и това не може да се определи като "много кратко време". Според нея няма ограничения на правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор. "Всичко, което главният прокурор може да прави, произтича от Конституцията, но не могат да се добавят нови правомощия", каза тя.

Вероника Имова от Съдийската колегия на ВСС коментира, че колегите ѝ са тези, които имат право да избират изпълняващ функциите административен ръководител. Тя отбеляза, че с говоренето срещу съдебната система и правосъдието се отвлича вниманието на обществото от големите процеси – цени, инфлация. По думите ѝ не може министърът на правосъдието да предлага личност за изпълняващ функциите главен прокурор, а само за титуляр.

Олга Керелска заяви, че точката, внесена от правосъдния министър, е поради неговото разбиране, че правомощията са в Пленума на ВСС. "Ние трябва да вземем становище кой е компетентен да вземе това решение", каза тя. Според нея компетентна е прокурорската колегия, но запита дали по-удачното не е решението да се вземе от пленума на ВСС. "Главният прокурор никак не е за малко, той кара трета година, не се знае докога ще кара, доколко това е съответно на начина, по който е избран", обясни Керелска.

Тя заяви, че е изключително доволна от инициативата на Янкулов да събере ВСС. Според нея прокурорската колегия трябва да се събере на заседание и да вземе решение по отношение на това кой да изпълнява функциите на главен прокурор.

Преди пленума се проведе протест пред сградата на ВСС. Протестиращите призоваха кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов. Стигна се до напрежение и сблъсъци между протестиращи и полиция пред кабинета на Сарафов.

В началото имаше и протести на БОЕЦ и "Правосъдие за всеки" пред сградата на ВСС на ул. "Екзарх Йосиф".