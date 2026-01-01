Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква спешно заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26 февруари. В дневния ред министърът предлага единствена точка - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

В мотивите си министър Янкулов насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

"Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правосъдието, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България. Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", разплитането на която според самия него е „ключов за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“, посочва той.

По-късно служебният министър даде и брифинг пред медиите.

"Какво ме мотивира за предприемане на тази стъпка? Аз винаги съм твърял, а и това беше заявка на нашето правителство, че настоящото състояние на правосъдието в България е нетърпимо, защото имаме един период от над шест месеца, в който България на практика няма легитимен главен прокурор. А главният прокурор е изкючително важна фигура в нашата система и той трябва да гарантира точното прилагане на законите от всички прокурори и когато няма такава легитимна фигура, това изправя правосъдието пред огромна криза", посочи Янкулов.

„Защо няма легитимен главен прокурор? Може да има правен спор за ситуацията каква е техническата ситуацията, но е безспорно, че имаме становище на Наказателната колегия на ВКС, според което именно след 21 юли 2025 г. няма легитимен и.ф. главен прокурор, защото правомощията на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона. Състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е абсолютно нетърпимо за правовата държава, което съответно налага да се предприемат някакви действия, за да се преодолее това състояние. Аз, като министър на правосъдието, мога да сезирам с този въпрос ВСС. Той е органът, който може да реши този въпрос, аз мога да го отнеса до неговото внимание“, подчерта още министърът.

По думите му правовата държава в България е в тежка криза, защото съдилищата не приемат валидно сезиране от Борислав Сарафов: „Това е нетърпимо положение, не може да продължава още. Затова днес в първия възможен момент се отправя това искане и този въпрос ще бъде поставен ВСС да го разгледа, тъй като до момента това не се е случило. Ще станат три години съвсем скоро, откакто той е и.ф. главен прокурор – без мандат, без срок, без програма. Всичко, което може да се направи за преодоляване на това състояние, ще бъде направено.“

"Защо правосъдието в България трябва да бъде заложник на поведението на един човек и нежеланието му да отстъпи от поста си? Коя е реалната причина, която налага това състояние да се търпи? Аз не мога да си представя, че няма нито един друг прокурор, който да не може временно да поеме функциите на главен прокурор. Какво? Ще спре да функционира Прокуратурата, ако Борислав Сарафов не е главен прокурор ли? Защо трябва да бъде той? На този въпрос няма една нормална причина, която може да бъде изтъкната“, категоричен е служебният правосъден министър.