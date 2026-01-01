Иран не поставя мини в Ормузкия проток, заяви днес пред Франс прес иранският заместник външен министър след обвинения на Вашингтон в този смисъл. АФП припомня, че протокът представлява стратегически маршрут за преминаване на световните петролни доставки.

Затворен е Ормузкият проток - най-важният петролен маршрут в света

"Изобщо не е така. Това не е вярно", заяви Маджид Тахт-Раванчи, помолен да коментира изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който съобщи за удари по 28 ирански "кораба за миниране".

Макар преминаването на кораби през потока да е до голяма степен блокирано от Иран, "някои страни" помолиха да го използват и "ние им съдействахме", увери министърът.