Руски войски обстреляха болница в Херсон и раниха трима души, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на Херсонската регионална военна администрация.

„Около 10:00 часа руските окупатори отново обстреляха една от болниците в Херсон. В следствие на атаката 21-годишен мъж, 22-годишна жена и 60-жена получиха наранявания от взривната вълна, сътресение и рани от шрапнел“, се казва в публикацията.

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон.

Укринформ посочва, че руснаците периодично атакуват болницата в Днипропетровски район от 16 февруари.