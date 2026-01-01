Депутатите гласуваха да бъдат попълнени съставите на постоянни комисии в Народното събрание. Съставите и ръководствата бяха избрани на 4 юни.

От Комисията по труда, социална и демографската политика бе освободен Петър Витанов ("Прогресивна България") като член и беше избрана Александра Ангелакова ("Прогресивна България"). Член на комисията стана и Галя Василева (ГЕРБ-СДС). Тя положи клетва като народен представител в сряда на мястото на Любен Дилов.

Галя Василева беше избрана за член и на Комисията по културата и медиите. Така ГЕРБ-СДС остават само с едно незапълнено място от общо полагащите им се четири места.

От Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество бе освободена Александра Ангелакова за член, а на нейно място беше избран Петър Витанов.

Месут Рушид ("Прогресивна България") беше освободен от Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Член на комисията става Георги Кунчев ("Прогресивна България").

Георги Кунчев беше освободен от Комисията по политиките за българите извън страната, а Месут Рушид стана нейн член.