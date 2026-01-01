Берлински съд осъди на доживотен затвор 41-годишен лекар по палиативна медицина за убийството на 15 свои пациенти чрез прилагане на смъртоносни комбинации от медикаменти, съобщиха Франс прес и германската обществена медия Tagesschau. Съдът постанови и т.нар. „особена тежест на вината“, което на практика значително намалява възможността за предсрочно освобождаване. Освен това беше разпоредена последваща превантивна мярка за задържане и доживотна забрана да упражнява лекарската професия.

Лекарят, идентифициран като Йоханес М. съгласно германските правила за защита на личните данни, беше признат за виновен за убийството на 12 жени и трима мъже в периода между септември 2021 г. и юли 2024 г. Според съда той е използвал смъртоносни комбинации от успокоителни и други медикаменти без знанието и съгласието на пациентите си.

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Разследването продължава

Делото далеч не е приключило. Германската прокуратура продължава да разследва още 76 подозрителни смъртни случая, за които се проверява дали могат да бъдат свързани със същия лекар.

По време на процеса обвиняемият призна 12 от убийствата, като заяви, че се е убеждавал, че облекчава страданията на пациентите си. Той поднесе извинения на близките на жертвите, но съдът прие, че действията му представляват умишлени убийства.

Как започва случаят

Разследването започва през 2024 г., след като работодателят на лекаря – частна служба за палиативни грижи в Берлин – забелязва необичайно голям брой смъртни случаи сред пациенти, за които той е отговарял. В хода на проверката са извършени ексхумации и съдебномедицински експертизи, които разширяват първоначалните подозрения от четири до 15 доказани случая.

Палиативната медицина има за цел да облекчава болката и симптомите при тежко болни пациенти, без да ускорява настъпването на смъртта. Именно поради високото ниво на доверие между лекар и пациент подобни случаи предизвикват силен обществен отзвук в Германия.

Делото вече се сравнява с един от най-големите медицински скандали в страната – случая на медицинския брат Нилс Хьогел, осъден през 2019 г. за убийството на 85 пациенти, което го превърна в един от най-масовите серийни убийци в следвоенната история на Германия.