„Продължаваме промяната“ внесе предложения за изменения в Изборния кодекс, съобщи в кулоарите на парламента народният представител Стою Стоев от ПП.

Основните предложения са следните – изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол, с реално въвеждане на МИР "Чужбина" с четири мандата и да се дигитализират избирателните списъци и да има скенери за лични карти, обясни той.

Всички съмнения през годините на машинното гласуване се опровергават от самата Централна избирателна комисия, когато направи анализ през 2022 г. и каза, че всички разминавания между машинно отчетените резултати и преброените от човек се дължи именно на човешкия фактор, коментира депутатът от ПП.

„Прогресивна България“ също внася подобни предложения и няма как да не се зачудим защо предлагат за шеф на ДАНС човека, при чието управление самата ДАНС блокира машинното гласуване на местните избори през 2023 г, каза Стоев.

По неговите думи да нямаме район „Чужбина“ се дължи изцяло на липса на политическа воля и няма технически проблеми относно създаването му.

ПБ предлага отпадане на хартиените бюлетини с изключения за малките секции

На 7 юли управляващите от „Прогресивна България“ внесоха предложения за промени в Изборния кодекс, които включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район „Чужбина“ и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз.