Парламентарната група на „Прогресивна България“ внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който предлага преминаване към изцяло машинно гласуване и редица промени в организацията на изборния процес.

На брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че целта е промените в Изборния кодекс да бъдат приети в кратки срокове.

„За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателство до края на месеца“, обяви Витанов.

По думите му целта е да направят изборното законодателство по-честно и с по-голямо доверие.

Той обяви, че предложенията ще бъдат депозирани в рамките на днешния ден.

Според проекта хартиените бюлетини трябва да отпаднат, като изключение ще се прави само за секции с под 300 избиратели, подвижните избирателни секции, секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, както и за намиращите се извън страната плавателни съдове под български флаг.

От „Прогресивна България“ посочват, че изцяло машинното гласуване ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости работата на секционните избирателни комисии и ще намали грешките при преброяването и обработката на резултатите.

Законопроектът предвижда след края на изборния ден секционните комисии да преброяват контролните разписки от машините като допълнителна гаранция за законността и честността на изборите.

Предлага се още удостоверяването на машините за гласуване да бъде прехвърлено от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация към Министерството на вътрешните работи, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Според проекта МВР трябва да извършва и проверките на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете.

Сред предложенията е и отпадането на ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Според вносителите това ограничение засяга правото на глас на българските граждани в страни като Турция, Великобритания и Канада.

Законопроектът предвижда още възстановяване на 31 многомандатни изборни района и премахване на многомандатния район „Чужбина“.

Предлагат се и промени в работата на Централната избирателна комисия (ЦИК), като се регламентират правомощията на нейния председател и се засилва ролята на обучението на членовете на избирателните комисии. След успешно положен изпит те ще получават сертификат и ще бъдат вписвани в публичен регистър, което според вносителите ще повиши качеството на изборната администрация.

Сред измененията е и разширяване на дефиницията за медийни услуги, така че в нея да бъдат включени социалните мрежи като Facebook, X (бивш Twitter) и личните блогове. Целта е върху тях също да се прилага забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания преди 20:00 часа в изборния ден.

Предвижда се и увеличение на глобите за нарушения на тези разпоредби.