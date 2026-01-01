На 28 юли се отбелязва Световния ден за борба с хепатита. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита.

По този повод на няколко места в страната се извършва безплатно тестване за хепатит В и С.

Безплатно тестване за хепатит В и С се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Тестването ще бъде в периода 27- 31 юли, от 9:00 ч. до 12:00 ч., в сградата на бул. „Ген. Н. Столетов“ 44А в София. Не се изисква предварително записване на час. Не е нужно спазване на хранителен режим. Протоколите с резултатите ще бъдат готови след три работни дни от вземането на пробата, допълниха от Центъра.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник също организира безплатни изследвания. От 27 юли до 31 юли, петък, желаещите могат да се изследват безплатно в лабораторията на РЗИ - Перник, намираща се на ул. „Миньор“ № 15. Изследванията ще се извършват всеки ден от 9:00 до 15:00 часа.

От здравната инспекция посочват, че инициативата е безплатна и доброволна и е насочена към всички желаещи да проверят здравния си статус.

Безплатни доброволни изследвания за хепатит В и С ще бъдат извършвани в Сливен по инициатива на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен.

От 28 до 31 юли желаещите могат да се изследват в лабораторията за вирусологични изследвания към РЗИ – Сливен на ул. „П. Яворов“ №1. Изследванията ще се извършват всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 13:00 до 14:00 часа.

РЗИ – Разград организира от 27 до 31 юли безплатни изследвания за хепатит В и С. Те ще се извършват всеки делничен ден от 9:00 до 15:00 ч. в сградата на здравната инспекция.

На 29 юли от 10:30 до 13:00 ч. мобилен екип ще предлага експресни тестове за вирусни хепатити В и С в градинката пред Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ в Разград. Изследванията ще бъдат направени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Посетилите мобилния пункт ще получат и информационни материали за разпространението на хепатит A, B, C, D и Е и начините за предпазване от тях, допълват от здравната инспекция.

Седмица за безплатно доброволно изследване за хепатит В и хепатит C организира и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Търговище. Инициативата започна на 27 юли и ще продължи до 31 юли и има за цел да насърчи ранното откриване на инфекциите и повишаване информираността на населението за начините на заразяване и предпазване, съобщиха от РЗИ – Търговище.

В рамките на кампанията всички желаещи ще могат да се изследват безплатно на различни места в Търговище. Изследванията ще се извършват по график, като днес между 9:30 и 12:30 часа пробонабиране ще се извършва в кабинет №15 на Диагностично-консултативния център „Св. Иван Рилски“ в сградата на областната болница.

На 28 юли) и в петък (31 юли) проби ще се събират в сградата на РЗИ – Търговище, от 9:00 до 15:00 часа. В сряда от 10:00 ч. екип ще бъде на разположение в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, а в четвъртък - на ул. „Преслав“ № 14, на гише „Регистратура" в сградата на бившата стоматология.

Изнесена лаборатория на РЗИ посети шивашкото предприятия „Миладом“ в Старцево, община Златоград, по повод 28 юли, Световен ден за борба с вирусните хепатити. 97 души изследваха анонимно и безплатно своя статус за хепатити В и С. До средата на август със скринингово изследване ще бъдат обхванати служители и граждани в още инициативи на здравната инспекция в Смолян и региона.

В рамките на отбелязването на Световния ден в седмицата до 31 юли, от 9:00 ч. до 14:00 ч., желаещите могат да се изследват анонимно и безплатно за хепатити В и С в медицинската лаборатория на РЗИ.

Въпреки наличието на ефективни ваксини, диагностични методи и лечения, вирусният хепатит остава една от основните причини за чернодробни заболявания и рак на черния дроб, напомниха от НЦЗПБ.

Хепатит В е вирусна инфекция, засягаща черния дроб и може да причини както остро, така и хронично заболяване. Вирусът най-често се предава по кръвен път. Инфектирана майка може да предаде вируса на детето си по време на раждане, като в този случай рискът детето да развие хронична хепатит В инфекция достига до 90%, допълниха от Центъра. Заразяване може да има и чрез контакт с кръв или други телесни течности по време на сексуален контакт със заразен партньор или при споделяне на общи спринцовки. При немалко от заразените с хепатит В инфекцията протича без наличие на специфични симптоми – заразените не изглеждат и не се чувстват болни.

Въпреки че няма лечение за хепатит В, съществуват лечебни режими, които могат да забавят или намалят риска от развитие на рак на черния дроб. Налична е безопасна и ефективна ваксина, която осигурява 98% - 100% защита срещу хепатит В. Предотвратяването на инфекцията с хепатит В предотвратява развитието на усложнения, включително хронични заболявания и рак на черния дроб.

Хепатит С вирусът може да причини както остър, така и хроничен хепатит, чиято тежест варира от леко до сериозно чернодробно заболяване, което продължава цял живот. Вирусът на хепатит С е кръвнопреносим вирус и повечето заразявания стават чрез контакт със заразена кръв. Антивирусните медикаменти могат да излекуват повече от 95% от хората, засегнати от хепатит С вирусна инфекция. Към момента не съществува ваксина за предотвратяване на хепатит С инфекцията, но е налично ефективно лечение. Повечето хора с хепатит С могат да бъдат излекувани в рамките на осем -12 седмици.

През април служебното правителство прие Национална програма за превенция на вирусните хепатити за периода 2026-2030 г. Чрез нея ще бъде осигурена възможността за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението. За постигане на целите, заложени в програмата, са необходими повече от 1,4 млн. евро, показва финансовият план към документа.