NOVA и Американският университет в България (АУБ) дават старт на четвъртото издание на конкурса NOVA EMBA Scholarship . Съвместната инициатива подкрепя професионалисти с идеи за положителна промяна в тяхната общност. От днес до 4 октомври всички желаещи да спечелят една от двете стипендии, покриващи 50% от таксата за обучение в Executive MBA програмата на АУБ, могат да подадат своите кандидатури на страницата на стипендията .

Тазгодишното издание на конкурса въвежда нов формат за кандидатстване в двете тематични направления: „Социални и културни инициативи“ и „Екологична устойчивост и зелен бизнес“. Участниците трябва да представят кратка концепция за своята инициатива, която описва проблема, предложеното решение, валидиране на идеята и очакваното въздействие. Към нея се прилагат мотивационно писмо, портфолио, препоръка и актуална автобиография.

NOVA EMBA Scholarship търси амбициозни специалисти с дълбоко познание на обществените или индустриалните проблеми и готовност за дългосрочна работа по тях. Инициативата е отворена за професионалисти от корпоративния и неправителствения сектор, образованието, публичната сфера и местните общности, решени да развиват устойчиви решения със социален или екологичен отзвук. Не е задължително участниците да имат вече стартирал бизнес – допустими са концепции на ниво идея, първоначално проучване или подготовка за реализация.

Кандидатите могат да подадат документи за стипендията без да бъдат предварително приети в Executive MBA програмата на АУБ, но одобрението за стипендията е обвързано с покриването на всички академични и професионални критерии за прием на АУБ.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от жури, включващо преподаватели от АУБ и представители на NOVA. Одобрените финалисти ще представят своите идеи на живо пред журито на 17 октомври. Носителите на двете стипендии ще бъдат обявени на официална церемония през ноември.