Един ден, над 400 родители и бъдещи родители и десетки въпроси, които откриха своите отговори. Така премина първото издание на „Ох, на мама!“, което за първи път се проведе извън София. На 26 септември Конгресният център на Международен панаир - Пловдив събра семейства, специалисти и експерти в ден, посветен на бременността, раждането, грижите за бебето и всички онези малки и големи предизвикателства, които идват с родителството.

КДТ за NetInfo

Залата се изпълни с бъдещи майки, майки, татковци и деца, а между тях посетителите имаха възможност да разгледат и изложбената зона, където ги очакваха партньорите на „Ох, на мама!“. Бъдещите и настоящи родители можеха да се запознаят отблизо с различни продукти и услуги за семейството, да разговарят с представителите на изложителите и да открият полезни решения за ежедневието с дете.

Форумът на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо се проведе с подкрепата на Община Пловдив. Водещи бяха Диляна Георгиева и Илиян Любомиров, а програмата включваше 15 лекции в три панела.

КДТ за NetInfo

От бременността до първите месеци с бебето

Програмата започна с теми, които вълнуват родителите още преди появата на детето.

Д-р Даниел Ставрев говори за връзката между ендометриозата, фертилитета и бременността, както и за промените в репродуктивното здраве на жената след първото дете.

Д-р Гергана Гогова от МЦ „Д-р Минев“ представи женската консултация „от А до Я“, а Недка Василева-Петрова от Община Пловдив насочи вниманието към първите стъпки в изграждането на сигурна привързаност.

Следващите теми бяха свързани с проследяването на бременността и здравето на майката и бебето. Д-р Борис Стоилов говори за феталната морфология, а д-р Димитър Георгиев от Genomix представи две теми - възстановяването след бременността и ролята на генетиката в съвременната медицина.

КДТ за NetInfo

Когато бебето вече е у дома

С появата на бебето започва съвсем нов етап - с много радост, но и с въпроси, за които родителите понякога не са подготвени.

Мариана Еленова от Ла Лече Лига България говори за кърменето и първите стъпки в този толкова личен процес.

Д-р Ксения Бааджи от A-Derma насочи вниманието към грижата за бебешката кожа още от първия ден у дома.

Александра Патеева, създател на приложението „Заспивай“, говори за съня в първите месеци с бебе - тема, която неизбежно се превръща в част от ежедневието на всяко семейство с новородено.

Хранене, здраве и грижа за цялото семейство

В последния панел разговорът продължи с теми, които остават важни и след първите месеци.

Доц. д-р Пенка Петлешкова от NAN & Gerber говори за храненето на бебето и предизвикателствата около въвеждането на нови храни.

Появата на дете променя ритъма на целия дом, включително за домашните любимци. Д-р Надежда Костадинова от Purina разказа как кучето и котката могат да бъдат подготвени за появата на нов член на семейството.

Д-р Мая Минева от МЦ „Д-р Минев“ обърна внимание на развитието на зрението и грижата за очното здраве на детето.

Сред темите намериха място и семейните финанси. Илияна Демирова от ЕЛАНА говори за финансовата грижа за децата и родителите и за въпросите, които е добре семействата да обмислят отрано.

А денят завърши с тема, която много родители със сигурност познават добре - „Мамо, скучно ми е!“. Деляна Николова насочи разговора към ежедневието с по-големите деца и предизвикателствата, които идват с порастването.

На финала на деня дойде ред и на голямата томбола с награди от партньорите на събитието, в която над 30 души си тръгнаха с подаръци.

Първото събитие за бременни и родители на „Ох, на мама!“ в Пловдив остави след себе си един ден, изпълнен с разговори, усмивки, въпроси и срещи. И една обща мисия - родителството да бъде малко по-информирано, по-спокойно и по-уверено.

КДТ за NetInfo

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществи с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Gerber, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“, Вълебният Леген и Carrot.

Институционални партньори на събитието са Ла Лече Лига България.