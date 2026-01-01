Българският патриарх Даниил и водената от него църковна делегация пристигнаха в Йордания. Българската църковна делегация е придружена от Йерусалимския патриарх Теофил Трети, съобщиха от Българската патриаршия.

Предстоятелят на БПЦ-БП бе посрещнат лично от принц Гази бин Мохамед – главен съветник на крал Абдула Втори по религиозните и културни въпроси.

Първата спирка от поклонническото пътуване, част от мирното посещение на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия, бе пещерата на свети Йоан Кръстител, където е живял и се е подвизавал. Двамата патриарси и църковната делегация изпяха тропара на Богоявление и кондака на свети Йоан Кръстител. Те посетиха и хълма на свети Илия, откъдето светият пророк се е възнесъл на огнена колесница. След това на мястото е бил построен и православен манастир.

Патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания

Визитата на патриарх Даниил в Йордания ще продължи до 30 септември.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигна на 25 септември в Израел на първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Българската патриаршия.

Посещението е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).