Брус Уилис направи рядка публична поява, която трогна почитателите му по цял свят. 71-годишният актьор присъства на сватбата на най-малката си дъщеря Талула, а кадри от семейното тържество показаха емоционален момент между двамата.
Талула се омъжи за музиканта Джъстин Аси на 8 август в имението на семейството в Хейли, Айдахо. На една от снимките Уилис прегръща дъщеря си, а до тях е нейният съпруг. Кадърът беше публикуван от Vogue и привлече огромно внимание заради рядката поява на актьора.
Появата му идва на фона на сериозните здравословни проблеми, с които семейството му се справя през последните години. През 2022 г. близките на Уилис съобщиха, че той страда от афазия и се оттегля от актьорската професия. Година по-късно стана ясно, че състоянието му е прогресирало до фронтотемпорална деменция.
Bruce Willis, who has been living with frontotemporal dementia, made an appearance at his daughter Tallulah’s wedding. ❤️🩹— Complex Pop Culture (@ComplexPop) August 15, 2026
He was photographed with his daughter and Justin Acee. 🥹 pic.twitter.com/cYKwksbh8X
Фронтотемпоралната деменция е прогресивно заболяване, което може да засегне поведението, езика, комуникацията и други когнитивни функции. Семейството на актьора, включително съпругата му Ема Хеминг Уилис и петте му дъщери, продължава да го подкрепя и да се грижи за него.
Заради състоянието си Уилис през последните години почти не се появява публично. Затова присъствието му на сватбата на Талула придоби особено значение за семейството.
Bruce Willis celebrates daughter Tallulah's wedding to Justin Acee in sweet photo as he battles dementia https://t.co/W3DtJvbaOz pic.twitter.com/DhZo80xmv6— California Post (@californiapost) August 14, 2026
Дъщеря му също е говорила откровено за трудностите, свързани със заболяването на баща ѝ. В материал за Vogue тя споделя за смесените емоции около сватбата и за болката от мисълта, че заради състоянието му той може да не успее да участва по начина, по който би искал.
Bruce Willis' rare appearance at wedding leaves fans with 'tears in their eyes' https://t.co/S1dAWo3Ro8 pic.twitter.com/6egrvUqpXU— MirrorUSNews (@MirrorUSNews) August 16, 2026
Въпреки това Брус Уилис успя да бъде до дъщеря си в един от най-важните дни в живота ѝ. Снимката на актьора, прегърнал Талула, се превърна в един от най-емоционалните моменти от сватбата.