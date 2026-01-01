Мъж е задържан за срок до 24 часа в РУ-Търговище за управление на моторно превозно средство след употреба на кокаин.

На 14 август около 10:10 ч. на пътя София–Варна, по време на превантивна полицейска акция за подобряване на пътната безопасност, е спрян за проверка лек автомобил „Порше Панамера“ с варненска регистрация, управляван в посока Търговище от 36-годишен правоспособен водач от Омуртаг.

В хода на проверката по надлежния ред – със специализирано техническо средство „Dräger DrugTest 5000“ – е установено, че водачът е управлявал автомобила под въздействието на наркотичното вещество кокаин. Взета му е кръвна проба за химическо изследване.

Водачът е задържан за срок до 24 часа в арестното помещение на РУ-Търговище. По случая е образувано досъдебно производство.