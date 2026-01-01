Шест момчета между 15 и 18 години вилняха в Перник, съобщиха от полицията.

На 15 август е подаден сигнал за чупене на пейка и къртене на лост за тренировки.

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Това е станало на детска площадка и кът за отдих на ул. „Волгоград“.

Групата е задържана - четирима 15-годишни, един на 16 и друг на 18 години. Установени са родителите на непълнолетните и децата са им предадени срещу разписка.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.