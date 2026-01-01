Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД Митница Варна задържаха 64 492 недекларирани и „маркови“ детски артикули при две отделни проверки на контейнери със стоки от Китай.

Контейнерите са пристигнали с морски транспорт на Митнически пункт Варна Запад и съдържат групажни китайски стоки, внос за България. Получатели са различни български фирми.

При извършената щателна митническа проверка, инспекторите откриват в първия контейнер 20 колета, съдържащи недекларирани 600 опаковки с общо 60 000 детски светещи гривни с конектори. Контрабандните детски артикули са иззети и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Във втория контейнер са установени сред декларираните стоки 4492 детски играчки с фигуративни изображения на известни анимационни герои, обект на интелектуална собственост. Те са задържани в изпълнение на европейски Регламент 608/2013 относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая ще бъдат сезирани притежателите на съответните защитени търговски марки.