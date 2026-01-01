Неизвестни са запалили колата на сина на музиканта Венцислав Мицов в столичния квартал “Младост 4“. За инцидента Мицов разказа в публикация в социалните мрежи.

По думите му автомобилът е Nissan X-Trail от първо поколение, който синът му е закупил със свои спестявания за около 3500 лева.

„Понеделник сутрин, около 5.00 часа… Европейски съюз, Шенген, София, Младост 4“, започва разказа си Мицов.

Той посочва, че само преди дни автомобилът е бил ремонтиран, след като при връщане от Сърбия изпускателната система е паднала край Калотина.

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Според разказа му рано сутринта неизвестни лица са запалили кашони, оставени до контейнер за смет. Огънят се е разпространил и е засегнал автомобила.

Мицов отбелязва бързата реакция на пожарникарите, които са пристигнали на мястото на инцидента. По думите му полицаи са заявили, че са патрулирали района и само около 15 минути по-рано са преминали покрай блока, без да забележат нещо нередно.

„Сега следва преценка на щетите. Ако колата има оправия – ще я оправяме. Но не съм оптимист“, пише Мицов.

Той посочва, че автомобилът не е бил застрахован с пълно каско заради ниската му стойност.

Случаят го провокира да отправи остри критики към политиците и към поведението на хората, които според него стоят зад палежа.

„Тази запалена кола на Лазар, която е символ на панелната ни демокрация, ми дава повод да поискам нещо важно – необразованите хора да нямат право оттук нататък да гласуват. И не се шегувам“, пише той.

Мицов определя автомобила като символ на начина, по който според него обществото функционира, и заявява, че е уморен „да живее по стечение на обстоятелствата“.

В края на публикацията той отправя остри думи към предполагаемите подпалвачи и призовава за сериозни мерки срещу подобни прояви.

Към момента предстои да бъде установен размерът на щетите по автомобила, както и причините и обстоятелствата около пожара.