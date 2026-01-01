Четиригодишно момче е загинало при инцидент в сливенския квартал „Надежда“ днес следобед. Това съобщи старши комисар Димитър Кикьов – началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Сливен.

По-малкото дете е паднало и е починало вследствие на получената травма. Другото дете е малолетно. Няма данни за умисъл, уточни старши комисар Кикьов.

По първоначални данни децата са се блъснали по време на детска игра, като те не се познавали и дори не са играли заедно. По информация на NOVA в близост до него преминало друго дете – 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка.

По случая е образувано досъдебно производство. От полицията са предприели необходимите мерки за опазване на обществения ред.