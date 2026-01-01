9-годишно дете е с избити зъби след инцидент с тротинетка в Дупница, съобщиха от полицията.

На 8 септември на ул. „Каваклия“ е станал сблъсък между две деца, управляващи тротинетки.

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Детето е с 2 избити зъба. Другото дете е на 14 години. Пострадалото дете е прегледано в дупнишко здравно заведение, а после е закарано от родител за допълнителни изследвания в столична болница.

Двете тротинетки са иззети от родителите на децата с протокол за предаване и са съставени АУАН.