Копие на най-ценната икона от манастира Ксиропотам на Света Гора ще бъде изложено за поклонение във варненския храм „Св. Архангел Михаил“ от днес до 16 септември, съобщават на своята интернет страница от Духовно-просветния център към църквата. Поводът е предстоящия празник Въздвижение на честния и животворящ Кръст Господен (Кръстовден).

Оригиналът на иконата е най-важната светиня на манастирското братство. В нея е вградена най-голямата запазена до днес част от светия кръст Господен. Tя е от мястото, на което са били приковани нозете на Спасителя.

Светинята се намира в обкова на инкрустирано напрестолно Евангелие. Оригиналът е дарен от император Роман с хрисовул от февруари 1034 г. и се съхранява в съборния храм на манастира, посветен на светите 40 мъченици от Севастия.

Иконата е известна със своите чудотворни сили и е предмет на дълбоко почитание от страна на православните християни по целия свят. Копието, което ще бъде изложено в храма, е изработено на място и осветено в манастира.