С наближаването на есента идва и времето за един от най-обичаните домашни ритуали - приготвянето на туршия.

Хрупкави зеленчуци, ароматни подправки и добре балансирана марината превръщат обикновените продукти в чудесна зимна разядка и гарнитура към почти всяко ястие.

Наслада за всички сетива - топ 5 рецепти за туршии

За вкусна домашна туршия не са нужни сложни продукти. Важното е зеленчуците да бъдат свежи, бурканите добре измити, а съотношението между оцет, вода, сол и захар да е правилно.

Какво ни е необходимо?

За около 4-5 буркана от 800 мл:

1 кг карфиол

500 г моркови

500 г зелени или червени чушки

2-3 стръка целина

5-6 скилидки чесън

1-2 люти чушки по желание

1 литър вода

250 мл оцет

2 супени лъжици сол

2 супени лъжици захар

1–2 дафинови листа

няколко зърна черен пипер

няколко зърна бахар

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Приготвяне:

Зеленчуците се измиват добре и се нарязват на подходящи парчета. Карфиолът се разделя на малки розички, морковите се режат на кръгчета, а чушките – на по-едри парчета.

На дъното на добре измитите буркани се поставят по малко целина, чесън, черен пипер и бахар. След това бурканите се пълнят плътно със зеленчуците, като между тях може да се добавят още парченца чесън и люта чушка.

Туршията и безценните ѝ ползи за здравето

За маринатата водата, оцетът, солта, захарта и дафиновият лист се слагат в тенджера и се загряват, докато солта и захарта се разтворят. Маринатата се оставя леко да се охлади и се разпределя в бурканите, докато зеленчуците бъдат добре покрити.

Бурканите се затварят плътно и се оставят да изстинат. След това се съхраняват на хладно и тъмно място. Малък трик за по-хрупкава туршия: не преварявайте зеленчуците и не ги оставяйте прекалено дълго в горещата марината. Така те запазват свежестта и приятната си хрупкавост.

След няколко дни ароматите започват да се смесват, а с малко повече търпение домашната туршия става още по-вкусна. Така в един буркан се събират вкусът на есента и ароматът на домашната кухня - идеални за студените зимни дни.