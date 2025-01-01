С идването на късното лято и есента българските домакинства се подготвят за любим зимен ритуал - правенето на туршии.
Традицията, предавана от поколение на поколение, не само съхранява зеленчуците за студените месеци, но и пази духа на домашното готвене.
Събрахме 5-те най-апетитни рецепти, които ще направят зимата ви по-вкусна и ще ви накарат да си оближете пръстите:
1. Класическата, която никога не разочарова
Необходимo:
1 кг моркови
1 кг камби
1 кг зелени домати
1 кг карфиол
1 връзка целина
1 чаша сол
500 мл оцет
200 г захар
Зърна черен пипер, дафинов лист
Приготвяне:
Зеленчуците се измиват и нарязват. Подреждат се в буркани, като между тях се слагат подправките. Маринатата от оцет, сол и захар се кипва и се залива гореща. Затварят се бурканите и се стерилизират 5 минути.
2. Лютата изненада 🌶️🔥
Необходимо:
500 г люти чушки
500 г камби
500 г зеле
500 г моркови
500 мл оцет
150 г сол
200 г захар
Чесън, копър, зърна черен пипер
Приготвяне:
Всички зеленчуци се нарязват. Слагат се в буркани със слой подправки. Маринатата се кипва и залива гореща.
3. Меденото изкушение 🍯
Необходимо:
1 кг моркови
150 мл оцет
100 мл мед
1 глава чесън
1 връзка копър
1 с.л. сол
Приготвяне:
Морковите се режат на пръчици. Маринатата от оцет, мед и сол се кипва, добавят се чесънът и копърът. Залива се в буркани и се стерилизира 3 минути.
4. Златният карфиол ✨
Необходимо:
1 кг карфиол
1 с.л. куркума
500 мл оцет
200 г захар
1 с.л. сол
Дафинов лист, зърна черен пипер
Приготвяне:
Карфиолът се накъсва на розички. Маринатата с куркума се кипва, залива се върху зеленчуците в буркани и се стерилизира 5 минути.
5. Бързата хитова туршия ⏱️
Необходимо:
500 г малки краставички
300 г моркови
300 г камби
200 мл оцет
2 с.л. захар
1 с.л. сол
Чесън, копър
Приготвяне:
Всички зеленчуци се нарязват, подреждат се в буркани с подправките. Маринатата се кипва и се залива. Охлаждат се и са готови за консумация след 24 часа.
