С идването на късното лято и есента българските домакинства се подготвят за любим зимен ритуал - правенето на туршии.

Традицията, предавана от поколение на поколение, не само съхранява зеленчуците за студените месеци, но и пази духа на домашното готвене.

Събрахме 5-те най-апетитни рецепти, които ще направят зимата ви по-вкусна и ще ви накарат да си оближете пръстите:

1. Класическата, която никога не разочарова

Необходимo:

1 кг моркови

1 кг камби

1 кг зелени домати

1 кг карфиол

1 връзка целина

1 чаша сол

500 мл оцет

200 г захар

Зърна черен пипер, дафинов лист

Приготвяне:

Зеленчуците се измиват и нарязват. Подреждат се в буркани, като между тях се слагат подправките. Маринатата от оцет, сол и захар се кипва и се залива гореща. Затварят се бурканите и се стерилизират 5 минути.

2. Лютата изненада 🌶️🔥

Необходимо:

500 г люти чушки

500 г камби

500 г зеле

500 г моркови

500 мл оцет

150 г сол

200 г захар

Чесън, копър, зърна черен пипер

Приготвяне:

Всички зеленчуци се нарязват. Слагат се в буркани със слой подправки. Маринатата се кипва и залива гореща.

3. Меденото изкушение 🍯

Необходимо:

1 кг моркови

150 мл оцет

100 мл мед

1 глава чесън

1 връзка копър

1 с.л. сол

Приготвяне:

Морковите се режат на пръчици. Маринатата от оцет, мед и сол се кипва, добавят се чесънът и копърът. Залива се в буркани и се стерилизира 3 минути.

4. Златният карфиол ✨

Необходимо:

1 кг карфиол

1 с.л. куркума

500 мл оцет

200 г захар

1 с.л. сол

Дафинов лист, зърна черен пипер

Приготвяне:

Карфиолът се накъсва на розички. Маринатата с куркума се кипва, залива се върху зеленчуците в буркани и се стерилизира 5 минути.

5. Бързата хитова туршия ⏱️

Необходимо:

500 г малки краставички

300 г моркови

300 г камби

200 мл оцет

2 с.л. захар

1 с.л. сол

Чесън, копър

Приготвяне:

Всички зеленчуци се нарязват, подреждат се в буркани с подправките. Маринатата се кипва и се залива. Охлаждат се и са готови за консумация след 24 часа.

