Върховният лидер на Иран Али Хаменей предупреди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде свален, предаде Iran International.

„Тръмп трябва да знае, че световни тирани като фараона (бел. ред. опресорът на "децата на Израел" в Библията и Корана; Рамзес II или Мернептах според исторически източници), Нимрод, Реза Шах и Мохамад Реза бяха свалени в разгара на своята арогантност. И той ще бъде свален“, заяви Хаменей в реч, излъчена по държавната телевизия.

Той каза, че Ислямската република няма да отстъпи пред безредиците. „Всеки трябва да знае, че Ислямската република дойде на власт с кръвта на стотици хиляди достойни хора и няма да отстъпи пред саботьорите“, добави той.

Аятолах Хаменей за САЩ: Иран няма да се даде на врага

Говорейки за протестите в страната, Хаменей обвини демонстрантите, че действат, за да угодят на американския президент. „Те искат да го зарадват. Ако знаеше как се управлява една държава, щеше да управлява собствената си“, каза той, като допълни, че в самите Съединени щати има много проблеми.

Позовавайки се на атаките през юни, Хаменей заяви: „В 12-дневната война повече от хиляда наши сънародници бяха мъченически убити.“ Той добави, че американският президент е казал: „Аз дадох заповедта и аз ръководех атаката“, което според него представлява признание, че „ръцете му са изцапани с кръвта на иранци“.

Хаменей призова поддръжниците си да останат единни. „Скъпи млади хора, запазете своята готовност и своето единство. Единен народ ще преодолее всеки враг“, каза той.