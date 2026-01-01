Легендарната баскетболистка Уляна Семьонова е починала на 73-годишна възраст в сряда (7 януари), съобщиха от Латвийската баскетболна федерация на сайта си.

11-time European champion with TTT Riga and winner of the Liliana Ronchetti Cup in 1987 🏆



A true legend of the game: the entire FIBA family mourns the passing of Hall of Famer Uljana Semjonova 🕊



🔗 https://t.co/3KlU7BnpRi pic.twitter.com/4VcSt7fMRV — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) January 9, 2026

Висока 213 см, тя влиза в Залата на славата през 1993 г., а след това и в Залата на славата на FIBA през 2007 г. В кариерата си печели две олимпийски титли с тима на СССР през 1976 и 1980 г. Има и три световни титли, била е европейски шампион цели десет пъти с националния тим. С нейно участие националният отбор на СССР няма нито една загуба в периода 1968 - 1984 г.

Голяма част от кариерата ѝ преминава в "ТТТ Рига" (1967-1987), а в края на професионалния си път тя играе още в Испания ("Тинторето Хетафе") и Франция ("Валансиен").