Бившият нападател на Тотнъм и Англия Мартин Чивърс си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Играчите на "шпорите" ще играят с черни ленти на ръкавите в гостуването на Борнемут тази вечер.

"С огромна тъга съобщаваме кончината на нашия легендарен бивш нападател Мартин Чивърс. Изказваме дълбоки съболезнования на близките, семейството и бившите съотборници на Мартин в този невероятно тъжен момент. Нашите футболисти ще носят черни ленти по време на мача с Борнемут тази вечер. Почивай в мир, Мартин. Един от най-великите", се казва в клубно изявление на лондончани.

Чивърс води атаката на Тотнъм, воден от Бил Никълсън, в началото на 70-те години на миналия век, като печели два пъти Купата на Лигата и веднъж Купата на УЕФА с "шпорите" през 1972 г. Той акостира в Северен Лондон от Саутхемптън през януари 1968 за рекордната тогава сума за британски трансфер от 125 000 паунда. Чивърс има общо 174 гола в 367 мача с екипа на Тотнъм.

За националния отбор на Англия отбелязва 13 попадения в 24 срещи. Последният му двубой е при равенството 1:1 с Полша на "Уембли", когато паметно представяне на вратаря Ян Томашевски лишава "Трите лъва" от място на Мондиал 1974.