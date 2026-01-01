Украинска атака с дрон доведе до пожар в руска петролна база в Краснодарския край, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на информация на местните власти от днес.

Огънят е лумнал, след като на мястото са паднали отломки от безпилотен летателен апарат, уточняват агенциите.

Областният оперативен щаб на Краснодарския край отбелязва, че на този етап не е постъпила информация за пострадали.

ТАСС пояснява, че петролната база се намира в Тихорецки район, а пожарът е обхванал площ от 150 квадратни километра.

"В погасяването на пожара бяха включени 83 души и 26 единици техника", се казва в съобщението на оперативния щаб.

Министерството на отбраната на Русия оповести, че тази нощ са били свалени 80 украински дрона. Най-много от тях - 30, са били неутрализирани над Краснодарския край.