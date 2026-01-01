По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 36-годишен мъж, нанесъл телесна повреда с нож на мъж пред Народния театър.

Мъж намушка с нож друг пред Народния театър в София

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 4 януари около 20,30 часа на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ в гр. София, е нанесъл удар с нож в дланта на друг мъж. Вследствие на това му причинил телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезна рана на лявата ръка. Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан от пострадалия.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на прокурор, той беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяна на мярка „задържане под стража“ спрямо мъжа.

Състав на съда се съгласи с мотивите на прокурора и му наложи най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.