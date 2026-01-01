Европа е единна за високите цени на горивата, търсят се общи решения, България няма проблем с доставките, поне на този етап, това заяви външният ни министър Надежда Нейнски.

"Голяма част от нашите доставки не идват от Ормузкият проток, те минават през Черно море, така че по отношение на доставките, а и по отношение на резервите, които ние имаме, нямаме проблем. Проблемът е с цените и трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС. За момента България не използва резерви", успокои Нейнски.

Тя обясни, че подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към ЕС е много категорична.

"ЕС е абсолютно наясно, че всяко евро отиват за военната машина на Русия и за Европа приключването на войната по начин, по който нейната териториална цялост, независимост и суверенитет се запазват, е приоритет", допълни МВнР министърът.

