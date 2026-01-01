Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изискала подробна информация от „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл-България“, както и от останалите големи компании на пазара на едро на горива, във връзка с текущото производство срещу групата „Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от регулатора.

От КЗК обясниха, че комисията няма правомощия да следи дали търговците повишават спекулативно цените на горивата на дребно, освен ако няма доказателства за съгласувани действия между участниците на пазара. Затова комисията е поискала данни от Националната агенция за приходите за цените на горивата по бензиностанциите за периода от 23 февруари до 5 март.

В съобщението се посочва, че анализът на средните цени на бензин А-95 и дизелово гориво в различни региони на страната показва съществени разлики между търговците.

Според КЗК това означава, че на този етап няма признаци за координирано или паралелно покачване на цените, търговците на дребно реагират по различен начин и увеличават цените в различна степен.

От регулатора съобщиха още, че мониторингът на пазара продължава. Затова КЗК е поискала допълнителна информация от НАП и за периода от 6 до 13 март, за да проследи как се променят цените и дали има признаци за съгласувани практики.

От комисията подчертаха, че пазарите на едро и на дребно на горива са тясно свързани, тъй като цените на едро влияят директно върху цените по бензиностанциите.

В рамките на текущото производство КЗК е поискала от компаниите информация за наличностите и капацитета на складовите бази за бензин и дизел, цените на покупка и продажба на едро, както и количествата горива, които се реализират на пазара. От дружествата е изискана и информация за доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас - включително доставчиците, произхода на суровината, количествата и цените на доставките, като данните трябва да бъдат предоставени в срок от пет дни.

От комисията припомниха, че на базата на постоянния мониторинг на пазара и след две приключили производства срещу „Лукойл“ с наложени санкции за над 134 млн. евро, на 4 март са отправили препоръки към изпълнителната власт. Според КЗК е необходимо да се предприемат координирани действия, за да се гарантира стабилността на пазара и да се запази конкурентната среда.

От регулатора посочиха, че сред основните препоръки е чрез особения управител на държавата в групата „Лукойл“ да се осигури достъп на други вносители и търговци до ключова инфраструктура за съхранение и транспорт на горива. Освен това не трябва да се допуска задържане на количества горива на склад или спекулативно повишаване на цените на едро и на дребно.

В рамките на междуведомствена работна група за наблюдение на цените на горивата, ръководена от министър-председателя, Министерството на финансите е определено за орган, който координира информацията между институциите.

Затова комисията е поискала от финансовото министерство да предостави събраните до момента данни за състоянието на пазарите на суров петрол, нефт и нефтени продукти. Информацията е събирана от Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Агенция „Митници“, НАП и особения търговски управител на „Лукойл“.

От комисията продължават да работят активно с компетентните институции, включително НАП и Агенция „Митници“, като са готови да съдействат изцяло на изпълнителната власт в рамките на своите правомощия, като припомнят, че именно правителството има преки правомощия при случаи на спекулативно покачване на цените на горивата на дребно.

Тази седмица на пресконференция в Пловдив председателят на комисията доц. Росен Карадимов заяви, че са отправени конкретни напътствия и предложения към изпълнителната власт във връзка с повишаването на цените на горивата у нас.