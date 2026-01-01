Двама млади българи на 19 и 22 години от Кърджали са открити мъртви в жилище в истанбулския квартал Таксим, съобщава Demirören Haber Ajansı (DHA).

Сигнал за случая е подаден от съседи, които усетили силна и необичайна миризма, идваща от апартамент в сградата. На място са пристигнали полицейски екипи и криминалисти, които са открили телата на двамата мъже.

Според първоначалната информация разследващите са установили следи от насилие, като в някои медийни публикации се посочват следи от прободни рани. Турските власти работят по няколко версии за смъртта им, включително възможно престъпление.

По информация на местни медии разследването е напреднало бързо и вече има задържан заподозрян, за когото се предполага, че е бил близък до жертвите.

Турските медии подчертават, че към момента няма официално потвърдена версия за мотив, а всички възможности се разглеждат – от личен конфликт до престъпна дейност.

Случаят е под наблюдение на прокуратурата в Истанбул, а се очакват резултати от съдебномедицинската експертиза, които да внесат повече яснота около причината за смъртта.