Жителите на пловдивското село Дедево отново са изправени пред проблем с качеството на питейната вода. След извършен лабораторен анализ Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив установи микробиологично замърсяване и препоръча водата от централния водопровод да не се използва за пиене и приготвяне на храна, предаде Plovdiv24.bg.

Пробите са показали наличие на ешерихия коли, колиформи и отклонения при показателя за остатъчен хлор. Заради установените несъответствия здравните власти препоръчват водата да се използва единствено за хигиенни нужди.

Резултатите от изследванията са изпратени до кмета на село Дедево, община „Родопи“ и ВиК – Пловдив.

Какво показват анализите

Контролният мониторинг на РЗИ – Пловдив е установил наличие на ешерихия коли при норма 0, както и завишени стойности на колиформни бактерии. Установено е и недостатъчно количество остатъчен хлор във водата, което показва проблем с обеззаразяването.

Пробите са взети от обществената чешма на площада до кметството в селото.

Жителите настояват за решение

Кметският наместник Атанас Сталев събра сутринта жителите на Дедево, за да ги информира за резултатите от проверката. По думите му проблемът с качеството на водата не е нов и хората от години се оплакват от замърсявания.

Жителите са заявили, че не желаят да плащат за вода, която не може да бъде използвана за основните битови нужди.

Според Сталев е необходимо да бъде направено цялостно обследване на вододайната зона, за да се установи причината за замърсяването. Той посочва, че в района има нови постройки и е възможно проблемът да е свързан със септични ями или други фактори, които влияят върху качеството на водата.

ВиК проверява причината за замърсяването

От ВиК – Пловдив съобщиха, че техни екипи ще търсят източника на замърсяването. Сред възможните причини се проверява и проблем с процеса на хлориране на водата.

Това не е първият случай на проблеми с водоснабдяването в Дедево. През март в селото е имало оплаквания от замътена вода, след което е било обсъждано изграждане на допълнително съоръжение в проблемен участък на дерето.

След последваща проверка през май РЗИ – Пловдив е обявила водата за годна за питейно-битови нужди, но новите анализи отново показват отклонения в качеството ѝ.