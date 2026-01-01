Варненският окръжен съд уважи исканията на Софийската градска прокуратура (СГП) за събиране на нови доказателства чрез международна правна помощ по делото за потъването на моторния кораб „Хера“. Това съобщиха от прокуратурата.

В съдебното заседание по наказателното дело, образувано по обвинителен акт на СГП, представителят на държавното обвинение поиска да бъдат събрани допълнителни доказателства, включително да бъде изискан пълният видеозапис от извършения подводен оглед на кораба.

Варненският окръжен съд не даде ход на делото за потъването на кораба "Хера"

Прокуратурата поиска също да бъдат призовани и разпитани чуждестранни свидетели чрез международна правна помощ. Съдът уважи всички направени искания.

По време на същото заседание Варненският окръжен съд уважи и молбата на изпълняващия функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура за отмяна на наложена в предходното заседание глоба.

Съдът прие, че отсъствието на прокурор от СГП при предишното заседание се е дължало на обективни причини, които не могат да бъдат вменени във вина на административния ръководител на прокуратурата.