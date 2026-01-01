Сигнал за бомба в сградата на Президентството бе получен в сряда сутринта, потвърдиха за NOVA от МВР.

По информация на институцията е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата.

По данни на БНР заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР.

По информация на полицията сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи.

От вътрешното министерство не потвърдиха появилата се информация, че сред получилите заплахи е и президентската институция. Извършените огледи не са установили наличие на съмнителни предмети или други данни, които да потвърждават отправените заплахи.