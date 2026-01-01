Украински дронове са поразили през нощта 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера, съобщи днес командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

В публикация в Телеграм Бровди заяви, че сред поразените цели има два газови танкера и един влекач.

Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 93 украински дрона над руски региони през изминалата, както и над акваториите на Азовско и Черно море, през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

„През нощта, в периода от 20:00 ч. московско време на 14 юли до 07:00 ч. московско време на 15 юли, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Курска и Ростовска област, Московския регион, Краснодарския край, Република Крим, както и над акваториите на Азовско и Черно море“, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.

Ройтерс съобщава, че руските въоръжени сили са продължили през нощта ударите по украински пристанища, през които преминават товари за украинските въоръжени сили, като са поразили четири плавателни съда, съобщи днес руското министерство на отбраната.

Министерството посочи, че с високоточни оръжия, изстрелвани от самолети и ударни дронове са били поразени редица цели в пристанищата Одеса и Черноморск в Одеска област.

По негови данни са били поразени съоръжения от пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване на горива и смазочни материали, както и резервоари за съхранение на гориво.

В изявление руското министерство на отбраната също така съобщи, че в пристанищата Черноморск и Днепър-Буг са били поразени четири плавателни съда, превозващи товари за украинските въоръжени сили.