Украинският парламент удължи днес военното положение в Украйна с три месеца - до 31 октомври тази година, предаде украинската новинарска агенция УНИАН.

За приемането на Закона за удължаване на срока на действието на военното положение в Украйна, подлежащ на подписване от президента Володимир Зеленски, гласуваха 313 депутати от Върховната рада.

Сега срокът на действие на военното положение изтича на 2 август.

Военното положение в Украйна беше въведено на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в страната. Оттогава то се удължава регулярно с по 90 дни с решение на Върховната рада по предложение на президента Володимир Зеленски.

Режимът на военно положение позволява мобилизация на въоръжените сили, налагане на ограничения върху придвижването, комендантски час в отделни райони, контрол върху стратегически обекти и други извънредни мерки, необходими за отбраната на страната.

Докато военното положение е в сила, в Украйна не могат да се провеждат президентски, парламентарни и местни избори, поради което след изтичането на мандата на президента Володимир Зеленски през май 2024 г. той продължава да изпълнява функциите си съгласно украинската конституция до избора на негов наследник след края на военното положение.

Удължаването на режима до 31 октомври означава, че извънредните мерки ще останат в сила поне до края на есента, докато войната с Русия продължава.